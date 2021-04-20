مقاومة الحازمية بالبيضاء تقتحم مواقع لمليشيات الحوثي في هجوم خاطف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

شن أفراد مقاومة الحازمية هجوماً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمديرية الصومعة محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن أبطال جبهة الحازمية شنوا هجوما خاطفا، الاثنين، على مواقع مليشيا‎الحوثي في "آل دومان" بمديرية الصومعة.

ولفتت المصادر أن الهجوم أعقبته معارك عنيفة بين الجانبين انتهت باقتحام مواقع المليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم والمواجهات كبدت المليشيات عددا من القتلى واستعادة أسلحة وأجهزة لاسلكية ونواظير تابعة لهم