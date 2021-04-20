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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور احمد علي الخينه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى علي وعمرو احمد الخينه، وذلك بوفاة والدهما الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق.
واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد ومكانته المهنية والعملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالاخلاص والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.