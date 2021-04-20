الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور احمد علي الخينه

واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد ومكانته المهنية والعملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالاخلاص والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى علي وعمرو احمد الخينه، وذلك بوفاة والدهما الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق.

محمد يوسف

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