تنفيذية انتقالي المهرة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش مستجدات الاوضاع بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، اجتماعها الدوري الأول لشهر أبريل برئاسة حسان مهدي بلحاف نائب رئيس الهيئة.



ورفع بلحاف، في مستهل الاجتماع التهاني للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيّ، ولجميع الحاضرين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً ان يكون هذا الشهر، شهر خير، وبركة، لشعب الجنوب وللأمتين العربية والاسلامية.

كما تحدث بلحاف حول مجمل الأوضاع والمستجدات على مستوى المحافظة خصوصاً والجنوب عموماً،

ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الإدارة التنظيمية عن الأنشطة المنفذة خلال الفصل الأول من هذا العام، وخطة نشاطاتها للفصل الثاني وإقرار العمل بها ووضع البرامج لتنفيذها