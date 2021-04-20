افتتاح المختبر الطبي بالمركز الصحي بمنطقة الفيدمي بمديرية الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

افتتح الأستاذ عبدالله بخيت كلشات مدير مكتب الصحة بمديرية الغيضة، اليوم، المختبر الطبي الجديد للمركز الصحي بمنطقة الفيدمي بعد إعادة ترميمه وتجهيزه بالأثاث والمعدات الطبية اللازمة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة عبر فرع شركة النفط تنفيداً لتوجيهات الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة .



وفي الافتتاح أوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية أن إنجاز هذا المشروع يعد مكسباً صحياً هام للمنطقة والذي سيخدم سكان منطقة الفيدمي و المناطق المجاوره لها والتي تقدر بسبع مناطق سكنية ، وسيوفر العناء والمشقة عن المواطنين وسيسهل على الكادر الصحي للمركز تشخيص الحالات المرضية ، وكذا تسهيل الحصول على الإحصائيات وعملية الترصد الوبائي بتلك المناطق.

وعبر كلشات عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة متمثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة على تمويلهم لهذا المشروع و اهتمامهم بالقطاع الصحي بالمديرية ، مقدماً شكره لشركة النفط اليمنية فرع المهرة متمثلة بالمهندس محسن بلحاف , على جهودهم المبذولة في تجهيز هذا المختبر وتوفير الأجهزة والمتطلبات الضرورية , موكداً حرص مكتب الصحة على متابعة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل القطاع الصحي بمختلف المناطق .

وشمل مشروع المختبر الجديد التابع للمركز الصحي بمنطقة الفيدمي , إعادة ترميم المبنى السابق للمختبر وتأثيثه وتوفير جهاز ( ال سي بي سي ) وجهاز (ال بي كمستري) والمحاليل الطبية اللازمة التي يحتاج لها المركز وبقية المتطلبات التي يحتاج لها المختبر في العمل اليومي .

حضر الافتتاح الأستاذ محمد بلحاف مدير المركز الصحي بالفيدمي والاخ عادل بن ماضي مندوب شركة النفط فرع المهرة وطاقم عمل المركز