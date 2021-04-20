محافظ حضرموت يعزي في وفاة سالم محمد التميمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

تقدم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأصدق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ "سالم محمد التميمي" المدير العام السابق لمطاري الريان وعدن الدوليين.



وأكد المحافظ أن حضرموت والوطن خسرت برحيل الأستاذ سالم التميمي أحد أبرز الكفاءات التي عملت في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بالجمهورية، ونال إشادة قيادة الهيئة في مختلف المواقع التي تحمل إدارتها.

ورفع المحافظ التعازي لزملاء الفقيد وأفراد أسرته كافة، مبتهلا الى المولى تعالى ان يشمله برحمات الشهر الكريم، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون