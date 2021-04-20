المحافظ البحسني يبحث مع السفير البريطاني الملف الأمني والخدمي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء اليوم، مع سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص الملف الأمني والخدمي في حضرموت.



وناقش اللقاء أوضاع الحرب وما خلفته من دمار انعكس على الواقع المعيشي في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تطويل أمد الحرب، وعدم انصياعها للقوانين والأنظمة المحلية والدولية، وتنفيذها لأجندة خارجية في سبيل زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.

ودعا محافظ حضرموت المجتمع الدولي الوقوف بشكل جاد ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لا تعترف بالأنظمة والقوانين الدولية، خصوصاً بعد شهادة الدول الكبرى بأن الحوثيين يرفضون إحلال السلام في اليمن ويسعون لتنفيذ أجندة خارجية، واستمرار استهدافهم للمدنيين داخل الوطن وبالصواريخ البالستية في المملكة العربية السعودية".

وأكد المحافظ البحسني أن الأمن مستقر في حضرموت، وانها تعد أفضل محافظة على مستوى المحافظات المحررة في الجانب الأمني، نتيجة للعمل المنظم والعمل المؤسسي وانضباط قيادة وأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية عقب تحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية.

وتطرق المحافظ البحسني إلى ملف الخدمات، وأوضح أن قيادة السلطة المحلية تعاني من صعوبة في هذا الجانب وفي توفير المحروقات، معبراً عن شكره وتقديره لمواقف قيادة التحالف العربي إلى جانب بلادنا، والاعلان مؤخرا عن توقيع اتفاقية المنحة السعودية لتوفير وقود محطات الكهرباء في بلادنا، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي في مختلف المراحل لتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى أن توفير المحروقات من شأنه أن يمكّن السلطة المحلية من تشغيل كافة محطات التوليد في المحافظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.

واضاف محافظ حضرموت أن القطاع الصحي تسلّم حصة من اللقاح ضد وباء كورونا، وسيتم تدشين التلقيح خلال الأيام القادمة، على أن يتم استهداف الكوادر الصحية في المرحلة الأولى، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى التدخل والمساهمة في تقديم المساعدة لأبناء حضرموت للتخفيف من الوضع المعيشي الصعب، ودعم الخدمات الأساسية.

وتطرق المحافظ البحسني إلى وضع مطار الريان الدولي وعودته للعمل، وتدشين أولى رحلاته الجوية داخلياً، والبدء قريبا بتسيير رحلات دولية عبر الخطوط الجوية اليمنية، على أن تلحقها إشراك خطوط دولية لتسيير رحلات عبر مطار الريان.

ووجه المحافظ دعوة للسفير البريطاني لزيارة حضرموت والاطلاع عن كثب على الأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية وجوانب التنمية وفرص الاستثمار بالمحافظة.

وأعرب السفير البريطاني عن شكره للدعوة الموجهة من المحافظ لزيارة حضرموت، مشيدا بما تشهده حضرموت من استقرار أمني تشهد له الدول الكبرى في بلد تشهد حالة حرب وانفلات أمني، مؤكدا ان المملكة المتحدة تثمن جهود السلطة المحلية في استتاب الأوضاع في المحافظة، مؤكدا مساندة بلاده لدعم الجوانب الانسانية والخدمية