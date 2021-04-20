شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الصيني يشيد بمساحة حضرموت الجغرافية ومواردها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

المكلا_ اليمن العرب

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، التطورات السياسية في بلادنا وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.



وثمن محافظ حضرموت دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا.

وجرى في اللقاء مناقشة الوضع الأمني والخدمي في حضرموت، وقدم المحافظ دعوة للسفير الصيني لزيارة المحافظ والاطلاع عن كثب على حالة الاستقرار، وجوانب الاحتياج في المجال الخدمي.

بدوره، رحب السفير الصيني بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مهنئا محافظ حضرموت بإعادة استئناف الرحلات بمطار الريان الدولي، وقال السفير الصيني إن حضرموت تتمتع بمساحة جغرافية واسعة وموارد طبيعية غنية ومناظر جميلة ومعالم تاريخية وشعب عظيم، مؤكدا ثقته بأن حضرموت لديها مستقبل تنموي واعد ومشرق.