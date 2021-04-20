لجنة الطوارئ: تسجيل 6 وفيات و46 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الإثنين.



وقالت اللجنة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إن الإصابات الجديدة توزعت على ست محافظات بواقع (17) في حضرموت وثمان في لحج، وثمان في تعز وخمس في عدن وأربع في شبوة ومثلها في البيضاء.

وأضافت أنها سجلت ست حالات وفاة منها خمس في حضرموت وحالة في لحج، لافتةً إلى تسجيل 42 حالات تعافي، 18 منها في تعز، وتسع بالمهرة وثمان في شبوة وسبع في حضرموت

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (5858) ، منها (1132) حالات وفاة، و(2261) حالة تعافٍ.

ومنذ مطلع شهر مارس الماضي، تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط مخاوف أممية من كارثة صحية خصوصًا في ظل انهيار القطاع الصحي في البلاد جراء الحرب.