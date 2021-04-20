‏الارياني يدين ابتزاز ميليشيا الحوثي الايرانية للقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني أعمال الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى "الزكاة".



وأوضح ان مليشيا الحوثي الارهابية قامت بإختطاف التجار واقتحام واغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية ومنع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء من تنظيم مؤتمر صحفي‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر ارزاق الناس وسبل عيشهم وحياتهم، بعد ان عطلت الحياة العامة ونهبت الخزينة ومرتبات موظفي الدولة‏.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا وفقرا في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذا المليشيا الإجرامية.