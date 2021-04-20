شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب والرياضة تستكمل اعمال الإنارة في ملعب الحبيشي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استكملت وزارة الشباب والرياضة، تركيب وإنارة ملعب الحبيشي الرياضي في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع إعادة تأهيل الملعب التي شملت ايضاً فرش أرضيته بالعشب الاصطناعي، وتجهيز مقصورة كبار الضيوف، ومقاعد المدرجات.



وأوضح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استكمال أعمال الإنارة للملعب تمت وفق ما هو مخطط وبكلفة إضافية بلغت 103 ملايين ريال .. معتبراً استكمال مشروع تأهيل الملعب إنجاز جديد يضاف إلى جملة ما تحقق لقطاع الشباب والرياضة.