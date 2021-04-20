الأمطار تجرف الألغام ودعوات للمواطنين لتوخي الحذر وعدم الاقتراب

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا المرصد اليمني للألغام، يوم الإثنين، المواطنين، إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة، وذلك بعد قيام الأمطار بجرف الألغام في عدد من المناطق اليمنية.

وذكر المرصد في تغريدة له على "تويتر"، أن "سيول الأمطار تسببت بجرف الألغام، والذخائر غير المنفجرة في مناطق عدة". داعيًا إلى "عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة والغريبة".

ونشر المركز صورًا قال إنها لألغام تم جرفها من قبل سيول الأمطار، دون أن يشير إلى مكان الصورة تحديدًا.

وهطلت أمطار غزيرة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الإسبوع الجاري.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الشهر الجاري، مليشيا الحوثي بزراعة نحو مليون من الألغام والعبوات الناسفة، في الطرق العامة والأسواق.