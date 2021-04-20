غدًا الأربعاء.. انطلاق حملة التحصين ضد كورونا في محافظة "تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز، الدكتور راجح المليكي، أن حملة التحصين ضد فيروس كورونا بمحافظة تعز، ستنطلق غدا الأربعاء، ضمن فعاليات التحصين التي تجريها وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور المليكي في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت"، أن الحملة سوف تنطلق غداً الأربعاء لاستهداف الكادر الطبي بالمحافظة ثم استكمال بقية الفئات المستهدفة".

وأضاف: "تم تدريب الكادر الصحي على كل الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الحملة في المواقع الثابتة متمثلةً بمستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري ومستشفى المظفر".

وكان المليكي قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق أن حصة المحافظة من اللقاح هي 70 ألف ومائة جرعة.

وأضاف أن الحملة سوف تستهدف سبعة عشر مديرية محررة تستهدف فئة المسنين فوق سن ستون عاماً بأكثر من واحد وستون ألف جرعة، فيما تخصص ثمانية ألف ومائتين وثمانين جرعة مخصصة للكادر الصحي في القطاعين العام والخاص.

وأعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ قاسم محمد بحيبح، أن حملة التحصين ستنطلق اليوم الثلاثاء من العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن الحملة التي تستمر 12 يوماً سينفذها كادر صحي مؤهل يصل قوامه إلى ١٧٠٤ صحياً، موزعون على ٤٢٦ فرقة صحية.

وحث الوزير بحيبح السلطات المحلية بالمحافظات وأئمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى حشد الطاقات والتعاون مع فرق التحصين الثابتة والمتحركة التي تنفذ الحملة.