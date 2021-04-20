الرئيس هادي يعزي باستشهاد العميد البارق والشيخ الخفجي بمعارك الحرية والكرامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد البطل حسين البارق، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



ونوه الرئيس، بالمناقب والأدوار البطولية التي جسدها الشهيد البارق خلال قيادته المعارك الميدانية ضد الانقلابيين الحوثيين بحنكة قيادية وكفاءة وانضباط وشجاعة في ميادين القتال.

وعبر الرئيس هادي في برقيته، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لكافة أسرة وأقارب وزملاء الشهيد البارق .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل عبدالمقيت عبدالله الخفجي، أثناء أدائه واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وأشاد الرئيس هادي في البرقية، بمناقب وأدوار الشهيد الخفجي البطولية ونضاله وشجاعته خلال مشاركته بالمعارك والمواجهات المسلحة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية بعدد من جبهات القتال.

وعبر الرئيس، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لكافة أسرة وأقارب وزملاء الشهيد الخفجي .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.