شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عدد من الحوثيين بمديرية رازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب اخرون جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني في محور رازح بمحافظة صعدة.



وأوضح قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني خاض مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي، استخدم فيها الطرفين مختلف أنواع الأسلحة.

وأكد ان قوات اللواء السابع تمكنت من دحر عناصر المليشيات التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها ما بين قتيل وجريح.

بالتزامن مع المعارك استهدفت مدفعية الجيش الوطني ومدفع جهنم التابع لقوات التحالف العربي مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدميرها.