المكلا.. شركة طاقة تجارية تبلغ السلطات عزمها وقف خدماتها ابتداءً من مساء الخميس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، عزمها إيقاف محطة الشركة بمنطقة الحرشيات كاملاً وفصلها عن شبكة المؤسسة العامة للكهرباء، ابتداءً من فجر الخميس القادم.



وأرجعت الشركة القرار إلى عدم قيام السلطة بواجبها تجاه الشركة في تجديد العقد الذي انتهى قبل عام، وأسباب أخرى تتعلق بأمور مالية وفنية.



وقالت الشركة في مذكرة بعثتها إلى مدير عام كهرباء بساحل حضرموت، إن عدم التزام الشركة بدفع المستحقات المالية وصيانة المولدات، تسبب بخروج أغلب مولدات المحطة خارج الخدمة.



وأشارت إلى أن ذلك الوضع أدى إلى انهيار المحطة وتوقف مولداتها تباعاً وهو الأمر الذي لم يلاقي أي رد فعل إيجابي من قبل مؤسسة الكهرباء أو السلطة المحلية.



وحددت الشركة في الرسالة، موعد فصل المحطة عن شبكة المؤسسة العامة للكهرباء - ساحل حضرموت اعتباراً من الساعة الثانية عشره منتصف الليل يوم 22/4/2021م .



والجمعة تعهد محافظ حضرموت بوضع حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في مدن الساحل، كاشفاً عن حزمة من المعالجات،لم تلقى النور حتى الآن.



ومؤخراً شهدت مديريات ساحل حضرموت، مظاهرات واحتجاجات، تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي، مع ارتفاع ساعات انطفاء الكهرباء بالتزامن مع دخول موسم الصيف شديد الحرارة.

