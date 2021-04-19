وزير الدفاع يتفقد أبطال الجيش الوطني في جبهة المشجح غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بالروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها قادة وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يرسمون ملاحم البطولة والفداء الوطني ويدفنون أحلام وأوهام العصابة الحوثية والمخلفات الكهنوتية.



وقال خلال تفقده الخطوط الأمامية في جبهة المشجح بصرواح غربي مأرب، "ان الشعب اليمني وقيادته وجيشه ومقاومته لن يقبلوا بتحويل البلاد إلى مستعمرة ايرانية أو زريبة للحسينيات والافكار المنحرفة، وسوف يستعيد اليمنيون حقهم وينتصرون لحريتهم وهويتهم الحضارية".

واستمع الفريق المقدشي من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه ومن القيادات الميدانية إلى شرح حول سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الارهابية.. ناقلاً للقادة والأبطال تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مثمنا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمقاتلين المرابطين على الثغور في جبهات الفداء والكفاح يفدون التراب بأرواحهم ودمائهم الغالية في سبيل العزة والكرامة.

وأضاف "إن الجيش الوطني يملك القوة والقدرة والاحترافية والكفاءة لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء التمرد والانقلاب ومواجهة كل مخططات الفوضى والخراب وان مؤسسة الجيش والأمن الوطني لن تتوانى في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية والأمن القومي العربي نطلاقا من مسئولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وبفضل تضحيات الأحرار ودعم الأشقاء العرب، وستظل تقوم بواجباتها في محاربة جماعات الارهاب والتطرف بالشراكة مع المجتمع الدولي".

كما ثمّن وزير الدفاع دعم الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة التصدي المشترك لمخططات التمدد والإرهاب الفارسي الذي يستهدف الأمن القومي العربي.