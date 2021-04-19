مباحثات خليجية سويدية لإنهاء الأزمة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق اليوم الاثنين اجتماعا مع مبعوث مملكة السويد إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي بحث خلاله آخر التطورات التي تشهدها اليمن.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان لها اليوم إن الجانبين استعرضا جهود مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 .

وأضافت أن الجانبين الخليجي والسويدي بحثا " المبادرة التي أعلنتها السعودية في مارس(آذار) الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وقدم السفير بيتر سيمنبي إحاطة عن جهود السويد في متابعة الشأن اليمني في الإطارين السياسي والانساني، معبراً عن تقديره للتعاون مع مجلس التعاون في هذا الشأن.