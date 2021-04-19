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تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - خاص

تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

 

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال

الشروي - سعرالحوت 550 ريال

الزينوب - سعرالحوت 3800 ريال

العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال

 

المدية - سعرالكيلو 1400 ريال

 

سعراسماك البياض

الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال

القصعر - سعر الحوت 3000 ريال

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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