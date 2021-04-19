توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد اليمنية، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تتحول الى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية و المرتفعات المحاذية لسهل تهامة في فترة الظهيرة، واحتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر



وذكر المركز أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً و حارة مع رطوبة نسبية مرتفعة نهاراً على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط على السواحل الغربية ومدخل باب المندب والمناطق المجاورة وأقصى سرعة لها 30 عقدة .

وأضافت أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة وحارة نهاراًحيث تتكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة على أجزاء من المناطق الصحراوية، والهضاب الداخلية ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال خاصة في المناطق المكشوفة وأقصى سرعة لها 15 عقدة.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح خفيفة الى معتدلة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة