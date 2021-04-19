نزوح 24 ألف شخص في محافظة مأرب بسبب تصعيد مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، الاثنين 19 أبريل/ نيسان 2021م، تسجيل نزوح داخلي لـ 3442 أسرة، وأكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.



وقال بيان للوحدة، إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وناشد البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغظ على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

كما ناشد البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، يهاجم الحوثيون مأرب من عدة محاور، في إطار مساعي المليشيات المدعومة من إيران للسيطرة على هذه المحافظة الحيوية الغنية بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية