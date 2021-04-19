شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي، الاثنين 19 أبريل/نيسان 2021، بالقصف العنيف والعشوائي منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي مليشيات الحوثي قاموا بقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون، في الوقت نفسه فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بصورة عشوائية.

وتعاني مختلف مناطق ومديريات الحديدة من قصف واستهداف يومي من مليشيات الحوثي مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وكان آخرهم إصابة أربعة مدنيين يوم الجمعة بينهم نساء وأطفال