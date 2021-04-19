انفجار لغم حوثي يعطب سيارة مواطن في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تسبب انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإعطاب سيارة مواطن، أثناء مروره في طريق فرعي، في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، في صفحته على منصة "تويتر"، "إن لغماً أرضياً زرعه الحوثيون، انفجر، اليوم، ما أدى إلى إعطاب سيارة المواطن "يحيى الحصري"، وتسببّ بخسائر مادية".

وأوضح المرصد، "أن اللغم انفجر أثناء مرور المواطن يحيى الحصري بسيارته في طريق فرعي بمديرية "خب الشعف".

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق، مليشيا الحوثي، بزراعة أكثر من مليون لغم في اليمن، منذ سيطرتها على العاصمة وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014م