شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناصة مليشيا الحوثي تستهدف الأعيان المدينة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت قناصة مليشيات الحوثي، بمختلف أنواع العيارات الأعيان المدنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن قناصة المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بصورة همجية، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار خروقات المليشيات للهدنة الأممية