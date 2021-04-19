مليشيا الحوثي تستولي على دار حديث سلفي بذمار وتجبر القائم عليه على مغادرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 ـ ذمار

أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، أن مليشيات الحوثي أقدمت، الاثنين 19 ابريل 2021م، على اقتحام أحد أهم المراكز الدعوية التابعة للسلفيين في مديرية الحدا بالمحافظة في إطار تضييقها الخناق على جماعة السلفيين خلال الأيام الماضية.



وقالت المصادر إن مسلحي المليشيا قاموا بالاستيلاء على مركز دار الحديث بمدينة زراجه مركز مديرية الحدا، وطرد الشيخ القائم على الدار "علي الفتوحي" وإجباره على المغادرة بصحبة العشرات من المشايخ وطلبة العلم الذين يتخذون من الدار مركزا لهم بقوة السلاح.

ويعد دار الحديث السلفي بزراجة الذي يضم مسجداً ومركزاً لتعليم العلوم الشرعية ومكتبة وملحقات كمساكن لعدد من القائمين عليه، أحد مراكز الحديث السلفية المتفرعة عن مركز معبر للحديث الذي يقوم عليه الشيخ السلفي محمد الإمام ويستقبل الدار طلبة العلم الذين يتخذون منه مركزا لتعلم الأمور الشرعية وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة للسكن والعبادة منذ عدة سنوات.

ولفتت المصادر ان هذه الخطوة تعد خرقا لما أطلق عليها "وثيقة تعايش وإخاء" التي وقعها الشيخ السلفي محمد الإمام مع الحوثيين قبل عامين

وتتضمن عدم التعرض للسلفيين ومراكزهم، غير أن المليشيات الحوثية كعادتها في نكث الاتفاقات، تعمل على استكمال سلسلة من المضايقات للتيار السلفي بإغلاق دار زراجة، وهي بحسب مراقبين خطوة تكشف نيتها الإغلاق النهائي للمركز الرئيسي في مدينة معبر