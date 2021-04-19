توزيع 3 ألاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة بمديرية بروم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت مؤسسة الجود للتنمية ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مديرية بروم ميفع ضمن مشروع حملة حياة في نسختها الرابعة، بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية.



وأوضح مدير عام المديرية ميفع علي باقروان أن توزيع السلال الغذائية سيخفف على المواطنين أعباء الحياة مع الأوضاع المعيشية الصعبة..داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية إلى مضاعفة الجهود وإسناد جهود السلطة المحلية في المحافظة للتخفيف عن المواطنين.

من جانبه قال رئيس مؤسسة الجود للتنمية أنور بامزاحم أنه من المقرر أن يستفيد من المشروع حملة حياة 4 بساحل حضرموت مديرية بروم ميفع ووادي المحمديين ومرضي الفشل الكلوي بالمكلا، مؤكداً على أهمية مثل هذه المشاريع الإنسانية والإغاثية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.