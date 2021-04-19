بجاش يلتقي المبعوث السويدي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود عملية السلام في اليمن.



وتطرق وكيل وزارة الخارجية إلى تداعيات استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليوني نازح، مبيناً تفاقم الوضع الإنساني في المحافظة خصوصاً بين أوساط النازحين، حاثاً الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى بذل المزيد من الجهود والدعم للتخفيف من معاناة النازحين على وجه التحديد.

وأوضح أن استمرار هذا التصعيد في ظل التحركات الأممية والدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، يعكس عدم جدية المليشيات الحوثية في السلام وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعها التخريبي في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على تلك المليشيات للرضوخ إلى دعوات السلام وإيقاف تصعيدها العسكري وانتهاكاتها العنصرية والطائفية على أبناء الشعب اليمني.

وأكد بجاش حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار من خلال مواصلة انخراطها البناء مع الجهود الأممية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة قائمة على المرجعيات الأساسية، مشيداً في نفس الوقت بالدور التي تبذله السويد على المستوى السياسي والإنساني في اليمن.

من جهته، أكد المبعوث السويدي استمرار الجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب واحلال السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

حضر اللقاء نائب السفير السويدي لدى اليمن أريك شانتز.