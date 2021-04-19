مكتب مياه الريف بالمهرة يدشن البئر رقم "3" في وادي غبوري بمديرية قشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة، اليوم، عملية الضخ التجريبي في البئر رقم "3" في وادي غبوري بحضور مدير المياه بالمديرية الأستاذ سالم شلال والمهندس المشرف العبد عبدالله الوليدي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة بن طويب للحفر والمقاولات العامة.



مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن أوضح بأن الضخ التجريبي كان إيجابيا وناحجاً وإنه تم حفر البئر بعمق "336" مترا والإنتاجية "4" لتر في الثانية الواحدة.

وثمن بن محيسن دور السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ودعمها لمكتب مياه الريف لتنفيذ خططه وانجاز المشاريع وحفر الآبار وتشغيلها لخدمة أهالي المناطق الريفية والتجمعات السكانية لتوفير مياه الشرب بسهولة ويسر لأهالي مناطق الريف دون معاناه