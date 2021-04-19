وكيل محافظة المهرة الأول يدشن السلة الرمضانية لجمعية بناء الخيرية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية، اليوم، بمدينة الغيضة عملية تأمين السلة الغذائية الرمضانية للعام 1442 هجرية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحت إشراف وبحضور مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.



وفي فعالية التدشين أشاد وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم سخي لمحافظة المهرة وأبنائها في الجوانب الإنسانية والإغاثية.

وقال : ندشن اليوم نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، هذا العطاء الجديد من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة المتمثل في السلة الغذائية ل6000 ألف مستفيد من أبناء المحافظة من مختلف المديريات ، مثمنا هذا العطاء المتواصل من حكومة المملكة والجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان في الإغاثة والأعمال الإنسانية واللفتة الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وموجة النزوح المستمرة إلى المحافظة من مختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف إلى دور المملكة العربية السعودية في دعم محافظة المهرة واليمن بشكل عام من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى حياتهم المعيشية عبر ما يقدم من مساعدات إنسانية وغذائية مختلفة.، موضحا بأن هذه المساعدات الغذائية التي ندشنها اليوم تستفيد منها أكثر من 1500 أسرة في عموم مديريات المحافظة، إضافة إلى فئة المعاقين.

وأكد أن مكتب الشؤون الاجتماعية يرحب بهذه الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم منظمات المجتمع المدني ويعمل على تسهيل مهمتها ، معبرا عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولجمعية بناء الخيرية على هذه اللفتة الكريمة التي تستهدف شريحة المعاقين ومرضى الفشل الكلوي.

حضر التدشين الأستاذ سليمان الصمدي مندوب جمعية بناء الخيرية وعدد من المختصين