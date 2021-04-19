فريق من مكتب الزراعة والري يطلع على الأسعار في سوق الجملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

قام فريق مختص من مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة المهرة بزيارة لسوق الخضار للتجزئة للاطلاع على طبيعة الأسعار وجودة المنتج بموجب خطة المكتب للعام الجاري.



ويأتي هذا النزول تنفيذا لتوجيهات مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سعيد علي القميري لمتابعة مستوى أسعار الخضار للتجزئة وتطبيق الرقابة على الأسعار من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين ومنع التلاعب بالاسعار بالاسواق.

يذكر إن مكتب الزراعة والري بالمحافظة يعمل باستمرار على مراقبة الأسعار في سوق الجملة مرتين في الأسبوع الواحد ومقارنتها بالأسواق المركزية للخضار والفاكهة على مختلف المحافظات.