لجنة طوارئ شبوة تشيد بدور مركز العزل بعتق في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشادت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبدربه هشلة ناصر بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه مركز العزل الصحي بعتق مركز المحافظة في مكافحة وباء فيروس كورونا ومعالجة مصابيه .



وأكدت اللجنة خلال زيارتها للمركز، على ضرورة مضاعفة الجهود في المركز لما من شأنه تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها للمصابين بالوباء والحد من إنتشاره، مشيرة إلى استعداد اللجنة لبذل قصارى جهودها من أجل تلبية المتطلبات الضرورية للمركز من أجهزة طبية وعلاجات ومحاليل مخبرية وتخفيف تكلفة ذلك على المرضى .

وخلال الزيارة، أطلع مدير مركز العزل الصحي بعتق الدكتور مفرج البريكي أعضاء اللجنة على سير عمل المركز والصعوبات التي يعاني منها وأحتياجاته الضرورية .