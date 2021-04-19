محافظ عدن يناقش مع رجال الأعمال سبل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، مع رجال الأعمال ورؤوس البيوت التجارية وجمعية الصرافين سُبل دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحته بما يكفل نجاح تلك الجهود، وتجنيب سكان عدن مخاطره المحدقة.



واقر اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لمحافظ عدن وضع آلية يتم بموجبها تقديم رجال المال والأعمال الدعم للمرافق الصحية المعنية بمكافحة الوباء وكذلك وقسم الطوارئ بمستشفى الجمهورية من خلال توفير احتياجاتها الضرورية.

وتطرق اللقاء إلى ابرز مشكلات القطاع التجاري والصعوبات التي تحد من نشاطه وتترتب عليه مشكلات أخرى، تقع تبعاتها على كاهل المستهلك كارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وغيره من المواد، وفي هذا الصدد أكد المحافظ إيلائه تلك المشكلات جلّ اهتمامه والعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.

وفي اللقاء استعرض محافظ عدن أوضاع المحافظة .. مشيراً إلى مواقف التجار ورجال المال والأعمال السابقة في التدخل في حل مشكلات بعض المرافق والمؤسسات وأهمية تدخلهم في هذه المرحلة التي تعيشها عدن من خلال مساعدة السلطة المحلية ودعم جهودها في حل تلك المشكلات.

بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية استعداد تجار عدن، تقديم كافة أوجه الدعم للسلطة المحلية ومساعدتها في مواجهة المشكلات، وإنهم لن يكونوا إلا سندا وعونا لها .

حضر اللقاء رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي .