شكرا لبحثكم عن خبر الاسم والصورة : تعرف على الضابط اللحجي " الشلن " الذي جرد نفسه من السلاح وامر السجان بحبسه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصرف اذهل من كان متواجداً ..وصل مدير أمن الحوطه ..عاصمة محافظة لحج ..الملازم عواد احمد الشلن ليلة أمس الاحد 18-4-2021م الموافق السادس من رمضان.. مبنى إدارة الأمن بالحوطه منفرداً فإذا به يسلم السجان.. سلاحه الشخصي وهاتفه المحمول وحزامه واقلامه ويأمر السجان بفتح عنبر السجن ويدلف برجليه ويأمر السجان بإغلاق باب السجن قائلاً .."لا احد فوق القانون ولابد ان اسجن."

وقال شهود عيان كانوا متواجدين لمتابعة قضاياهم.. انهم ذهلوا امام هذا الموقف الذي لم يعتادوه من قبل..

فتداعى رؤساء الاقسام وعدد من الشخصيات الإجتماعية بعد ان وصلهم ذاك الخبر.. فعلموا من احد الذين كان متواجداً مع الملازم عود قبل ذلك.. انه حصل خلاف بينه واحد المواطنين في الشارع العام وكان منفعلاً وحينها شعر انه غلط على ذلك المواطن.. فهوى بنفسه الى ادارة الأمن فسجن نفسه..

حينها انطلق عدد من الحاضرين للبحث عن ذلك المواطن ..وعندما وجدوه قصوا عليه مافعله الملازم عواد الشلن بنفسه ...فذهب مسرعاً وحين سمح له بالدخول الى غرفة السجن.. قال له عواد.. "لن ابرح هذا المكان حتى تأخذ حقك القانوني. فلا احد فوق القانون.. فعليك فتح محضر وتقديم شكوى.." فتعانقا الاثنان المواطن والملازم عواد والدموع تسيل من عيونهما.. فخرجا متسامحان ..والناس في ذهول من هذا الموقف الخلقي الذي لم يعهده اي مواطن..

تحية لهذا الشاب الذي بالفعل جسد المواطنة المتساوية رغم كل الفوارق.

نتمنى من قيادة وزارة الداخلية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ان يكرموا الملازم عواد احمد الشلن مدير امن الحوطه على ماقام به من عمل يستحق الثناء والتقدير.