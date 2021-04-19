شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يشيد بالدعم السعودي السخي في استقرار خدمة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

أشاد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة في جانب المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء،.



وقال المحافظ في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر : ‏الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للدعم السخي الذي تقدمه لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في استمرار خدمة الكهرباء في محافظة المهرة ، ‏وذلك من خلال دعمهم بوقود الديزل لتشغيل محطة كهرباء العاصمة وجميع المحطات بالمديريات، وذلك عبر برنامج الأعمار السعودي برئاسة سعادة السفير محمد آل جابر، فلهم كل الشكر والتقدير نيابة عن جميع أبناء محافظة المهرة.

وأضاف :‏كما نشكر القطاع الفني وفرع شركة النفط بالمحافظة، وجميع المهندسين والعاملين في مؤسسة الكهرباء العامة، وكل من ساهم ويساهم في تحسين وتطوير خدمة الكهرباء في المحافظة.

ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله