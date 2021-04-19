شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة إغاثة انتقالي بيحان بشبوة تدشن مبادرة افطار صائم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت لجنة الاغاثة الفرعية التابعة للمجلس الانتقالي بمديرية بيحان م/شبوة ، مشروع افطار صائم في عاصمة المديرية بتوزيع وجبة افطار صائم على الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود في المديرية.



وتم توزيع الإفطار أمام مستشفى بيحان وسوق العلياء وبعض ساحات المدينة.

وحضر التوزيع رئيس المجلس الانتقالي بمديرية بيحان احمد ناجي العمري الفقير و عدد من مدراء الادارات التنفيذية بانتقالي المديرية .

الادارة الاعلامية بالقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية بيحان العليا الاحد/18أبريل/2021