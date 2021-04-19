لجنة المناقصات بوادي حضرموت تقر عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها ، اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، مشاريع بناء المركز التخصصي للقلب بسيئون وإضافة طابق للمستشفى الاكاديمي وطابقين لقسم ترقيد النساء بهيئة مستشفى سيئون وطابق لمشروعي مستشفى القطن والطوارئ التوليدية بمستشفى ساه.



كما أقرت اللجنة في اجتماعها بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، إنزال مناقصة عامة لتوريد 540 سرير طبي يشمل اسرة عادية وعناية مركزة للمستشفيات والمرافق الصحية الجاري تنفيذها في عموم مديريات الوادي والصحراء ، وإنزال مناقصة أخرى لمشروع تحسين وتوصيل التيار الكهربائي لمناطق حرو بيت الهيج و بامعيبد والرباط والصاعقة بمديرية ساه وتوجيه المؤسسة المحلية للمياه برفع دراسة فنية لحفر بئر ماء جديدة في حقل المؤسسة بالمديرية .

وفي الاجتماع، استعرض مديرا المالية والمؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت والصحراء عوض العيجم والمهندس عبدالقادر الجنيد، تقرير تفصيلي للعروض المقدمة من قبل المتنافسين على المناقصتين رقم ( 1 – 2 ) الخاصة بشان مشروع وادي حضرموت 132 ك.ف المرحلة الأولى ( توريد وتركيب أبراج نقل الطاقة والمحطات التحويلية )

وأكد الوكيل الكثيري بأن تلك المشاريع تهدف الى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عموم المديريات..مشدداً على أعضاء لجنة المناقصات وجميع اللجان الفنية العاملة فيها مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشاريع والتدقيق في دراسة المشاريع الجديدة المقدمة من السلطات المحلية بالمديريات والمؤسسات والقطاعات الحكومية.