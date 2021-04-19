شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 ليوم أمس الأحد 10 حالات مؤكدة موزعة على المديريات كالتالي :

6 حالات من مديرية الديس الشرقية

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 48 عام من منطقة الجول

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 22 عام من منطقة الجول

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 27 عام من منطقة حي الثورة

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 65 عام

الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 55 عام من منطقة حي الشهداء

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الجول

3 حالات من مديرية المكلا

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة المكلا حي الصيادين

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 48 عام من منطقة المساكن

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة الديس الغليلة

حالة وافدة

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من محافظة مارب

4 حالات وفاة COVID-19 جديد

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من مديرية المكلا

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من مديرية المكلا

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 85 عام من مديرية حجر

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 48 عام وافد من محافظة شبوة

الحالات النشطة 470

452 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

14 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

6 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

4 حالات مؤكدة

2 حالات بانتظار نتيجة الفحص

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

14 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة