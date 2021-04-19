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هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث قطار القليوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،برقية عزاء ومواساة الى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عزاه فيها في ضحايا حادث القطار الذي وقع بمدينة طوخ محافظة القليوبية واسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعبر  الرئيس في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس المصري وللشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الاليم..متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ..سائلاً المولى عز وجل أن يجنب مصر الشقيقة كل مكروه انه سميع مجيب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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