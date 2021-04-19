شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث قطار القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،برقية عزاء ومواساة الى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عزاه فيها في ضحايا حادث القطار الذي وقع بمدينة طوخ محافظة القليوبية واسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وعبر الرئيس في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس المصري وللشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الاليم..متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ..سائلاً المولى عز وجل أن يجنب مصر الشقيقة كل مكروه انه سميع مجيب.