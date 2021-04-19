شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الجيش يقصم ظهر الحوثيين بعملية عسكرية خاطفة توجت بالنصر في مأرب "فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني من تنفيذ عملية عسكرية في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب أنتها بالسيطرة على تبة العلم. وقال مصدر محلي ان الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف تمكنوا من السيطرة على تبة العلم عقب السيطرة على سلسلة جبال العلم بين جبهني الكسارة والمشجح غربي مأرب.

وحسب المصدر ان سيطرة الجيش على تبة العلم ادت الى التحام جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب. وافاد المصدر ان معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني انتهت بالسيطرة على تبة العلم وخلفت عشرات القتلى والجرحى. ونشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة مقطع فيديو يوثق جانب من المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين غربي مأرب.

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