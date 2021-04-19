إب.. إصابة ثلاثة مواطنين إثر اشتباكات حوثية في "فرع العدين" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة مواطنين، مساء الأحد، نتيجة اشتباكات مسلحة، بين أفراد نقطة حوثية، في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن خلافًا نشب بين أفراد نقطة تابعة للحوثيين، في مديرية فرع العدين، غرب إب، تطور إلى تبادل لإطلاق النار فيما بينهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين".

وأوضحت المصادر، "أن الجرحى من المواطنين الذين سقطوا إثر تبادل إطلاق النار بين أفراد النقطة الحوثية هم: توفيق أمير سيف، وعيسى سعيد محمد شريان، وسالم مقبل عبده سعيد".

وأرجعت المصادر السبب في الحادثة إلى "خلاف أفراد النقطة الحوثية حول الجبايات التي يتحصلونها في النقاط على المواطنين".

وتسببت الاشتباكات بين المسلحين الحوثيين في الشوارع والأسواق العامة بمقتل وإصابة مئات المدنيين في محافظة إب، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة في أكتوبر 2014م.

