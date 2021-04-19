الجوف.. انفجار لغم أرضي في سيارة مواطن بمديرية "خب والشعف"

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون، إلى إعطاب سيارة مواطن، أثناء مروره في طريق فرعي، في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، في صفحته على "تويتر"، "إن لغما أرضيا زرعه الحوثيون، انفجر، الأحد، ما أدى إلى إعطاب سيارة المواطن "يحي الحصري"، ما تسببّ بخسائر مادية، وإعطاب مركبته المدنية".



وأوضح المرصد، "أن اللغم انفجر أثناء مرور المواطن يحي الحصري بسيارته في طريق فرعي بمديرية "خب الشعف".

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في وقت سابق، مليشيا الحوثي، بزراعة أكثر من مليون لغم في اليمن، منذ سيطرتها على العاصمة وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014.

وقالت الحكومة في رسالتها إلى الأمم المتحدة، إن "ميليشيا الحوثي زرعت منذ انقلابها؛ أكثر من مليون لغم في جميع الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".