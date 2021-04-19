بجنازة رسمية.. مأرب تُودع العميد "سيف الشدادي"

المنامة - ياسر ابراهيم - شُيع في مدينة مأرب، الأحد، جثمان العميد سيف الدين عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159مشاة، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وتقدم مراسيم التشييع الرسمية والشعبية وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وعدد من أقارب الفقيد.



وأشاد الفريق المقدشي بتضحيات الفقيد الشدادي وأسرة الشدادي وقبيلة بني عبد وكل قبائل مأرب وقبائل اليمن، في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني الدخيل على اليمن.



وقال: "نعزي شعبنا وقيادتنا وقواتنا المسلحة ونعزي أنفسنا في رحيل هذا البطل الذي عاش وفيا مخلصا للوطن والجمهورية وعرفناه وعرفه كل رفاقه شجاعا مقداما كما كان والده الشهيد البطل الفريق الركن عبدالرب الشدادي".



وأضاف: "نحن وكل الشعب اليمني عقدنا العزم على استكمال معركة تحرير واستعادة اليمن والتصدي للمشروع الإيراني وميليشياته الحوثية التي لا يمكن أن تستقيم حياة اليمنيين في ظل هذه الجرثومة العنصرية".



وأكد وزير الدفاع، أن رحيل الأبطال لن يُثني رفاقهم وكل قادة وأبطال القوات المسلحة وكل أبناء الشعب اليمني عن المضي على درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق كامل الأهداف التي ناضلوا من أجلها.

