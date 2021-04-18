شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يقدم التعازي لنظيره المصري بضحايا قطار القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بضحايا حادث قطار الركاب الذي وقع في محافظة القليوبية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأعرب رئيس الوزراء في برقية عزاء عن أحر التعازي لقيادة و حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا هذا الحادث المؤسف..سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.