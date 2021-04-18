وزير النقل يبحث مع قيادة قوات التحالف العربي بعدن مجالات الدعم في الجوانب التنموية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد خلال لقائه ،اليوم، بمقر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قائد قوات الواجب 802 العميد ركن نائف العتيبي، مجالات الدعم المقدم في الجوانب التنموية والخدمية.



وناقش اللقاء، عدد من المواضيع المرتبطة بمصفوفة المشاريع المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منها مشروع تطوير وتحديث مطار عدن الدولي بكلفة 54 مليون ريال سعودي اضافة الى مشاريع تطوير موانئ عدن والمكلا ونشطون ومطار سقطرى وطريق العبر البري الذي يربط بين اليمن والمملكة والمشاريع المعتمدة لقطاع النقل والمقرر تنفيذها من قبل البرنامج السعودي.

وثمن وزير النقل، الدور المحوري لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني عسكرياً ولوجستياً وسياسياً واقتصادياً من خلال مركز سلمان للأغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن..مشيراً الى مضي الحكومة من تجاوز التحديات التي تواجهها وتنفيذ برنامج اولوياتها المتمثل من تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي لتخفيف من معاناة الشعب.

من جانبه اكد العميد ركن نائف بن منيف العتيبي، استعداد المملكة تقديم الدعم الدائم والمتواصل للحكومة بما يكفل من إلايفاء بكل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المحررة .

حضر اللقاء مديرعام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري ومدير مركز اليمنية بعدن عبدالله صالح سعيد .