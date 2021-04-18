شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني الى الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، بنقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين ووالديهما إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.



واكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما..مشيراً الى أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.