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بدء برنامج تدريبي للكادر الصحي المشارك في حملة التحصين ضد كورونا بعدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء برنامج تدريبي للكادر الصحي المشارك في حملة التحصين ضد بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت إدارة التحصين بمكتب الصحة العامة والسكان بعدن، اليوم، تنفيذ برنامج تدريبي للكادر الصحي المشارك في حملة التحصين ضد ( كوفيد-19) بدعم من منظمة اليونسيف.

 

ويهدف البرنامج على مدى يومين، اكساب ٢٢٤ كادر صحي من مديريات المحافظة، و ٢٨ مشرفاً و٣٢ من مدراء برامج الرعاية بالمديريات، معارف متصلة بكيفية اعطاء اللقاح والطرق المثلى لخزنه وكيفية رفع التقارير اليومية في الحملة.

 

وحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، المشاركين في الدورة، على استلهام المفردات والطرق السليمة التي يتضمنها الدليل الإرشادي لحملة التحصين ضد مرض كوفيد-19..داعيا الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الناظمة للحملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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