بدء برنامج تدريبي للكادر الصحي المشارك في حملة التحصين ضد كورونا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت إدارة التحصين بمكتب الصحة العامة والسكان بعدن، اليوم، تنفيذ برنامج تدريبي للكادر الصحي المشارك في حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) بدعم من منظمة اليونسيف.



ويهدف البرنامج على مدى يومين، اكساب ٢٢٤ كادر صحي من مديريات المحافظة، و ٢٨ مشرفاً و٣٢ من مدراء برامج الرعاية بالمديريات، معارف متصلة بكيفية اعطاء اللقاح والطرق المثلى لخزنه وكيفية رفع التقارير اليومية في الحملة.

وحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، المشاركين في الدورة، على استلهام المفردات والطرق السليمة التي يتضمنها الدليل الإرشادي لحملة التحصين ضد مرض كوفيد-19..داعيا الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الناظمة للحملة.