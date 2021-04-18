رئيس الأركان يناقش مع اللجنة الطبية العسكرية أوضاع الجرحى والمعاقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، مع اللجنة الطبية العسكرية أوضاع الجرحى والمعاقين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية داخل وخارج اليمن.



جاء ذلك، خلال لقائه، برئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية ورئيس هيئة مستشفى مأرب ومدير المستشفى العسكري..ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية وتقديرها لما يبذلونه من جهود تجاه الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

واطلع الفريق بن عزيز ،على شرح موجز عن أعمال اللجنة الطبية العسكرية ودائرة الخدمات الطبية العسكرية وما يقدموه من خدمات طبية للجرحى وتسهيل علاجهم.. مشيداً بالجهود الطبية التي يقومون بها، ومستوى الرعاية الطبية التي يحضى بها المقاتلون في مختلف المراكز الطبية الموجودة في محافظة مأرب.

وأكد رئيس الأركان، دعمه الكامل لتقديم الخدمات والرعاية التامه للجرحى والمصابين، والدور المحوري الذي تضطلع به الخدمات الطبية العسكرية في المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال الجيش ورجال المقاومة في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر رئيس هيئة الأركان، عن شكره وتقديره لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم ورعاية كبيرة لجرحى الحرب من أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية، وإسناد مستمر في مختلف المجالات.

وحث الفريق بن عزيز، الجميع على ضرورة الاهتمام بجرحى الحرب وتقديم كافة الرعاية العلاجية للأبطال حتى يتماثلوا للشفاء ومتابعة من يتلقون العلاج في الخارج، وبذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة كافة التطورات الميدانية.. مبدياً استعداده الكامل لتذليل جميع الصعاب والتحديات التي تواجهها الخدمات الطبية.