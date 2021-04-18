شرطة تعز تعلن ضبط عصابة مسلحة تمارس السطو والتقطع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الأحد، ضبط عصابة مسلحة بعد اشتباكات عنيفة في حي الشماسي شرقي المدينة جنوب غربي اليمن.



ونقل مركز الإعلام الأمني عن المقدم وليد العسالي ضابط الأمن والنظام قائد الحملة الأمنية، قوله، إن "الحملة تمكنت من ضبط 8 عناصر ينتمون لعصابة تمارس السطو والنهب وتقوم بأعمال التقطع في منطقة بئر باشا والحصب".



وأوضح أن "أحد أفراد العصابة أُصيب أثناء الاشتباكات بعد محاولتهم مقاومة الأجهزة الأمنية في حي الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة العام".



وذكر المقدم العسالي، أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدد 6 قطع سلاح وسيارتين ومجموعة من الشرائح (اتصالات) كانت تستخدمها العصابة.



من جهته أكد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي، أن الأجهزة الأمنية وتنفيذا لتوجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي تواصل ملاحقة بقية أفراد العصابة المسلحة والتي يتزعمها المدعو أنس المغربي الملقب بالعسي.



بدوره أشاد مدير شرطة تعز بنجاح الحملة الأمنية في إعادة بسط السيطرة الأمنية على مستشفى الثورة ومحيطه وفرض الأمن في عدد من شوارع المدينة.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة كافة المطلوبين وضبطهم.

