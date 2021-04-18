تدشين السلة الرمضانية بالمهرة بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية، اليوم، بمدينة الغيضة محافظة المهرة، السلة الغذائية الرمضانية للعام 1442 هــ، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



و أشاد وكيل محافظة المهرة مختار بن عويّض، بالدعم الكبير المقدم للمحافظة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز بلحاف إلى دور المملكة العربية السعودية في دعم محافظة المهرة واليمن بشكل عام من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة المواطنين..موضحا بأن المساعدات الغذائية التي تم تدشينها اليوم تستفيد منها أكثر من 1500 أسرة في عموم مديريات المحافظة، إضافة إلى فئة المعاقين.