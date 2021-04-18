تنظيم حلقة نقاشية بعدن حول لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم البرنامج الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حلقة نقاشية موسعة حول لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ودوره في الوقاية والتحكم وتخفيف آثار التعرض للإصابة بالفيروس بدعم من منظمة اليونسيف.



وتناولت الحلقة النقاشية التي حضرها وكلاء وزارة الصحة العامة والسكان ، وعدد من الأطباء والاكاديميين المختصين في مجالات المناعة والفيروسات والوبائيات، أربعة اوراق تمحورت حول دور اللقاح في الوقاية والتحكم وأثار التعرض والاصابة المرضية وكذا ماهو اللقاح عموما وماهو لقاح استرازينكا خصوصا بالاضافة إلى أهمية اللقاحات.

وركزت الأوراق التي قدمها كلاً من الدكتور شيخ عبدالحفيظ والدكتور خالد زين والدكتورة عبير شائف والدكتور عبدالعزيز السقاف، على أهمية اللقاح وخصائصه العلمية في الاستجابة المناعية التي تؤدى إلى الحماية دون ظهور الأعراض، وتوضيح الصورة العلمية المبنية على البرهان والرد على التساؤلات حول لقاح كوفيد019 ودورة في الوقاية وتخفيف الإصابة.

وتطرقت الاوراق، الى انواع اللقاحات واختيار لقاح الاسترانيزيكا الذي يعد الأكثر ملائمة لواقع بلادنا، وكذا الفئات المستهدفة في التحصين من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة..مشددة على ضرورة رفع الوعي الصحي الايجابي تجاه اللقاح والتحصين الذي يعد اهم وسيلة للتحكم بالفيروس إلى جانب الاخذ بالرسائل الأخرى المندرجة في إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.