شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث تعزيز التعاون الثنائي بين هيئة الادوية بعدن ومنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالقادر الباكري، اليوم، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي وآلية رصد ومتابعة الآثار الجانبية للأدوية.



وتطرق اللقاء بحضور أعضاء اللجنة الفنية المختصة بمراقية وتحليل الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات في بلادنا، الى اهمية تعزيز آليات الرصد والمتابعه لاي آثار جانبية قد تظهر جراء استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) المزمع استخدامه خلال حملة التحصين ضد فيروس كورونا والتي من المقرر ان تنطلق فعالياتها الثلاثاء المقبل.